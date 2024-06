C’est l’évé­ne­ment du tournoi, Novak Djokovic, touché au ménisque, a dû se retirer de Roland‐Garros, permet­tant à Casper Ruud de rallier le dernier carré sans avoir joué les quarts de finale.

Nicolas Almagro qui avait subi une bles­sure simi­laire contre Juan Martin Del Potro au second tour du Grand Chelem pari­sien en 2017, se fait du souci pour le Serbe.

Dans les colonnes de Relevo, l’an­cien numéro neuf mondial rappelle que Roger Federer a connu une bles­sure simi­laire en 2021 à Wimbledon, bles­sure qui a préci­pité sa fin de carrière.

« Je me suis déchiré le ménisque dans une situa­tion très simi­laire. J’allais faire un revers contre Del Potro et j’ai ressenti une sensa­tion de blocage. Les gestes que j’ai faits étaient très simi­laires à ceux de Djokovic. Cela ne ressem­blait à rien au début, mais quand je me suis relevé, je me suis senti très instable et je ne pouvais pas conti­nuer. Je ne dirais pas que j’ai pris ma retraite à cause de la bles­sure, mais suite à cette bles­sure. En voyant Djokovic, il était clair pour moi que c’était le ménisque. Mais ensuite je l’ai vu si bien dans le dernier set que j’ai commencé à douter. Je pense qu’il ne sera pas à Wimbledon et nous verrons ce qu’il fera pour les Jeux olym­piques, s’il y parti­cipe. Il ne faut pas qu’il soit pressé, car même si cette bles­sure semble facile à soigner, ce n’est pas le cas. Regardez Roger Federer, qui a eu une bles­sure simi­laire, c’est ce qui l’a achevé. Il s’est fait opérer du genou, et il a fini par se retirer. C’est appa­rem­ment simple, mais il faut être attentif pour que les choses ne se compliquent pas. »