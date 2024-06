Le récent retrait de Novak Djokovic de Roland‐Garros a permis à Jannik Sinner de devenir le premier numéro un mondial Italien de l’histoire.

Un honneur que son illustre aîné Nicola Pietrangeli n’a jamais pu avoir, malgré ses deux Roland‐Garros glanés (1959 et 1960), étant donné que le le clas­se­ment ATP n’a été intro­duit qu’en 1972.

Doucement, mais sûre­ment, Jannik Sinner pour­rait éclipser du débat du meilleur joueur de tennis trans­alpin l’homme de 90 ans.

Dans des propos rapportés par OA Sport, Nicola semble d’ailleurs avoir du mal à accepter cette réalité. Peut‐être un peu mauvais joueur, le double cham­pion du Grand Chelem regrette son époque où le clas­se­ment des joueurs était déter­miné par des journalistes.

« Suis‐je toujours le plus grand joueur de tennis italien de tous les temps ? Je risque de ne plus l’être, on verra à la fin de la carrière de Sinner. Mais pour le moment, oui. Maintenant, une nouvelle ère va proba­ble­ment naître : d’abord il y avait Nadal et Federer, main­te­nant ce sera son tour et celui d’Alcaraz. Le système de clas­se­ment ATP ? Sinner était déjà numéro un depuis quelques semaines, même si les points indi­quaient toujours Djokovic comme leader. C’était peut‐être mieux avant, lorsque les clas­se­ments étaient établis par des jour­na­listes. J’espère qu’un jour quel­qu’un m’ex­pli­quera ce qu’est cette époque moderne. »