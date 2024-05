Interrogé par L’Equipe sur le piètre bilan du tennis fran­çais et notam­ment des jeunes joueurs sur ce Roland‐Garros, le respon­sable du haut niveau du tennis fran­çais, l’ex‐coach de Roger Federer Ivan Ljubicic, a tapé du poing sur la table.

« Parfois, aider quel­qu’une c’est décider de ne plus l’aider. C’est vrai­ment diffi­cile à comprendre en France. Je ne parle pas de Mayot en parti­cu­lier mais en général. Je vais avoir des déci­sions diffi­ciles à prendre et peut‐être incon­for­tables pour certains. Il faut parfois prendre et ne pas toujours donner. Parce qu’ici en France j’en­tends beau­coup : ‘Qu’est‐ce que la Fédération va faire pour moi ?’ Avec cette mentalité‐là, on n’ar­ri­vera pas au haut niveau. De mon côté, je veux voir le projet. S’il est valable et ambi­tieux, alors on sera là pour vous. »