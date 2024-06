Le nombre trop impor­tant de sièges vides durant la demi‐finale entre Alexander Zverev et Casper Ruud vendredi, mais aussi lors de nombreux autres matchs sur le court Philippe‐Chatrier, a fait énor­mé­ment parler.

Au micro de de France Télévision samedi, Patrick Mouratoglou a tenté donné une explication.

« Je pense que les places sont d’abord extrê­me­ment chères, et pas forcé­ment vendues à des gens qui viennent parce qu’ils adorent le tennis, mais parce que c’est bien d’assister aux demies de Roland. Alors, quand c’est Alcaraz et Sinner, tout le monde vient, les gens ont envie de rentrer chez eux et de dire ‘j’ai vu Alcaraz et Sinner’. Quand ce sont des joueurs moins connus, c’était le cas de la deuxième demi‐finale, c’est vrai­ment là que se pose la ques­tion. Ça veut dire que ça ne les inté­resse pas de voir un match de très très haut niveau à Roland‐Garros en demi‐finale. Je pense que la bonne ques­tion, c’est : à qui sont vendues les places, et donc où sont vendues les places, et à quels prix. Et moi, j’ai peur qu’on ait ce débat encore l’année prochaine malheureusement. »