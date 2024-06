Après avoir remis la coupe Suzanne Lenglen à Iga Swiatek samedi sur le court Philippe‐Chatrier, Martina Navratilova a accordé une inter­view à L’Equipe. La légende note un axe d’amé­lio­ra­tion chez l’ac­tuelle numéro 1 mondiale afin qu’elle puisse asseoir sa domi­na­tion sur les autres surfaces.

« Elle ne sera jamais aussi domi­nante que sur terre, mais on parle là d’une cham­pionne et elle a une vraie marge de progres­sion. Combien de volées a‑t‐elle jouées aujourd’hui (samedi) ? Une seule (4 en réalité), et elle l’a ratée. La vérité est qu’elle n’a pas vrai­ment besoin de monter, elle est si agres­sive en fond de court. Sur d’autres surfaces, en revanche, comme le gazon, c’est plus diffi­cile. Pour devenir plus complète, elle doit progresser au filet. Elle a déjà amélioré son service. Elle peut gagner ailleurs en jouant ainsi, elle a gagné l’US Open (en 2022), mais elle gagne­rait encore plus en élar­gis­sant son éven­tail. Comme Novak Djokovic : au début, il jouait fonda­men­ta­le­ment de la même manière qu’Iga, mais il a déve­loppé son jeu vers l’avant, sa capa­cité à conclure au filet. Ça veut dire qu’on peut le faire, si on prend le temps. Je sais qu’elle est déjà en train de travailler là‐dessus… Maintenant, il faut arriver à le mettre en appli­ca­tion en compétition. »