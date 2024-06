« Avec du recul, Nadal a perdu contre Zverev, le fina­liste, certes en trois sets mais sans démé­riter. Ça remet les choses en pers­pec­tive, je trouve », décla­rait Patrick Mouratoglou sur le plateau de France Télévision.

Au micro de Prime Video, Guy Forget est égale­ment revenu sur cette défaite au premier tour de l’Espagnol.

« Si l’organisation de Roland‐Garros avait voulu faire une excep­tion et mettre Rafa tête de série numéro 32, on n’aurait pas crié au scan­dale. S’il serait allé au bout ? Avec Nadal, on ne peut jamais prévoir mais s’il n’est pas blessé d’ici les Jeux Olympiques, bon courage à celui qui va le prendre au premier tour ici sur le central de Roland‐Garros en deux sets gagnants », a déclaré l’an­cien direc­teur de Roland‐Garros.