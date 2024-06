Vainqueur de Casper Ruud en demi‐finale de Roland‐Garros, Alexander Zverev s’est offert une deuxième finale en Grand Chelem. Ce dimanche, il affron­tera Carlos Alcaraz pour le gain de la Coupe des Mousquetaires.

Consultant pour France TV le temps de la quin­zaine du tournoi pari­sien, Patrick Mouratoglou estime que le joli parcours du numéro quatre mondial permet de rassurer sur l’éli­mi­na­tion précoce de Rafael Nadal au premier tour. Pour l’en­traî­neur d’Holger Rune, le taureau de Manacor n’en a pas encore terminé avec la petite balle jaune.

« Vous vous souvenez de cette discus­sion en début de tournoi qu’on avait sur Nadal, le fait qu’il était fichu ? On savait qu’il a fait un grand match, Zverev, au premier tour contre Rafa. Avec du recul, il a certes perdu en trois sets, et sans démé­riter, il a servi pour le set dans le deuxième. Mais contre le fina­liste ici, et peut‐être vain­queur. Ça remet les choses en pers­pec­tive, je trouve. »