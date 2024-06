En confé­rence de presse après sa défaite contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de Roland‐Garros, Jannik Sinner a donné son programme des prochains jours et des prochaines semaines.

« Je ne sais pas si je vais regarder la finale (entre Alcaraz et Zverev ce dimanche, ndlr), c’est dur de regarder, surtout quand vous avez joué et perdu la demi‐finale. Ça fait mal, parce que vous vous dites : ‘je pour­rais être là‐bas ! » Je vais surtout me reposer un peu, mon corps en a besoin. Je n’avais quasi­ment rien fait pendant trois semaines avant d’ar­river ici et j’ai réussi à enchaîner les matches. La récu­pé­ra­tion va être très impor­tante avant de basculer sur la saison sur gazon. La prépa­ra­tion pour le gazon est diffé­rente. Ce sont des muscles diffé­rents qui sont solli­cités. Je vais jouer à Halle, et Halle, c’est très diffé­rent de Wimbledon, mais ça reste du gazon. J’ai fait un très bon Wimbledon l’an dernier (demi‐finale perdue contre Djokovic, ndlr). Je verrai ce que j’ar­rive à faire cette année et puis on verra ce qu’il se passe. »