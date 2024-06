Expéditive en finale, Iga Swiatek s’est défaite faci­le­ment de Jasmine Paolini en 1h10 de jeu (6−2, 6–1), et remporte son quatrième Roland‐Garros.

Consultante pour France TV, Justin Henin est revenue sur la domi­na­tion outra­geuse de la numéro une mondiale sur la terre battue parisienne.

« C’est vrai qu’à la fin, on a envie de lui dire : ‘allez, laisse en encore un petit peu à ton adver­saire, laisse nous encore profiter un peu du plaisir’. Bien sûr, elle est là pour gagner, elle est revenue de loin dans ce tournoi, on ne l’oublie pas. Un deuxième tour contre Osaka, ce n’est pas rien. Elle a lâché les émotions. Et puis derrière, elle a déroulé en cham­pionne. Magnifique vain­queure, il n’y a rien à dire. Si elle garde l’envie, la moti­va­tion, ce profes­sion­na­lisme, cette rigueur et cette capa­cité de concen­tra­tion, tout ce travail qu’elle met en place, ce n’est pas le fruit du hasard. Je pense qu’elle est partie pour en gagner d’autres. »