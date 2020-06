De passage dans le journal de France 2 ce dimanche pour la rubrique « 20h30 Le Dimanche », Yannick Noah a été interrogé par son fils et Mc Solaar sur l’absence d’une statue à son effigie à Roland-Garros et pourquoi aucun court du stade ne portait son nom. « La statue, j’ai l’impression que ce sera plus tard, quand je serai parti, a d’abord commenté le dernier joueur français vainqueur de Roland-Garros en 1983. En fait il y a eu un nouveau court qui a été créé (dans les serres d’Auteuil), je ne suis pas obsédé par ça, mais à un moment, j’ai cru qu’ils allaient me faire une surprise. J’aurais apprécié, mais ça n’a pas été moi (rire). »

La nouvelle enceinte de 5 000 places (la troisième du stade) a été baptisée « Simonne Mathieu », lauréate du tournoi en 1938 et 1939 puis héroïne pendant la Seconde Guerre Mondiale. Résistante, elle avait créé une unité de femmes volontaires au sein des Forces françaises libres avant de défiler avec le général de Gaulle lors de la libération de Paris.