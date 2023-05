Cameron Norrie vs Novak Djokovic, acte 2.

Deux semaines après l’épi­sode romain où Novak Djokovic n’avait pas du tout apprécié d’être allumé par le Britannique au niveau du mollet sur un smash au filet, ce dernier a contre‐attaqué en décla­rant notam­ment chez nos confrères d’Eurosport que le Serbe ne s’était jamais excusé pour être arrivé en retard lors de ce duel tendu.

« Il voulait passer plus de temps avec le physio et le match était prévu à 11 heures. Nous sommes sortis vers 11h12, 11h13. Je ne pense pas qu’il y ait vu un problème. Il ne m’a jamais rien dit. Et il ne s’est jamais excusé. J’ai demandé : ‘C’est normal de faire ça ?’. Ils [les offi­ciels] ont répondu : ‘Oui, c’est dans les règles’. Je n’ai jamais vu cela de la part d’un joueur. Qu’il s’agisse d’un match de tennis ou non, vous arrivez à l’heure quel que soit le match. Je voulais gagner, c’était l’un de ces matches face à l’un des meilleurs joueurs du monde et je voulais jouer de mon mieux et me battre autant que je le pouvais. »