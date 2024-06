Touché au genou, le Serbe a expliqué qu’il a pu l’emporter grâce au trai­te­ment médical et l’anti‐inflammatoire qui a fait effet au bout d’un certain temps. En revanche, il n’a pu garantir sa présence à 100% en quart de finale. Vu comment il a fini le match, on se dit que c’est plus un coup de bluff qu’une réalité. On aura vite la réponse.

« Après le troi­sième set, j’ai demandé un autre médi­ca­ment. C’était la dose maxi­male, qui prend à peu près 30, 35 minutes, pour faire effet. Ce qui m’ame­nait à la fin du quatrième set, où les choses ont commencé à aller mieux pour moi, et effec­ti­ve­ment, j’ai commencé à me sentir moins restreint dans mes mouve­ments. L’ensemble du cinquième set, je dirais, je n’ai pas ressenti de douleur, ce qui est une bonne chose. Mais l’effet des médi­ca­ments ne va peut‐être pas durer très long­temps. On va faire un peu de tests, d’autres tests, d’autres check up demain. Nous en avons déjà fait avec le médecin, juste après le match. J’ai des nouvelles posi­tives, mais quelques inquié­tudes. Nous verrons demain. À dire vrai, je ne sais pas ce qu’il se passera demain ou après‐demain, si je serai en mesure d’aller jouer sur le terrain. Nous verrons »