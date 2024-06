Quelques fous la session de nuit vous trans­cende, quelques fois elle est une berceuse presque insi­pide pour vous endormir. Hier, le duel entre Rune et Zverev n’a pas tenu toutes ses promesses. Et si le score nous fait penser que le match a été à haute inten­sité ce n’est pas vrai­ment le cas tant les deux cham­pions ont été par moments maladroits, peu créa­tifs. En quelques mots, Fabrice Santoro a résumé la situationn.

« On ne va pas manquer de respect à ces deux cham­pions qui se sont battus pendant plus de 4 heures, mais ça a été un match déce­vant dans la globa­lité, avec pas mal de maladresses, beau­coup de fautes directes. Sascha Zverev aurait pu selon prendre le dessus sur son adver­saire. Je me disais toujours qu’il allait réussir à mettre la machine en route et limiter les erreurs pour se déta­cher dans ce match, et fina­le­ment, comme très souvent chez Zverev, il a luté contre une certaine incons­tance pour passer dans un trou de souris dans une cinquième manche »