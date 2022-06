Une riva­lité scan­di­nave vient de naître après le quart de finale en night session mercredi entre le Norvégien Casper Ruud et le Danois Holger Rune.

Si ce dernier, jeune et impulsif, a vite été pointé du doigt, notam­ment lors­qu’il a à peine regardé son adver­saire au moment de la poignée de main, le 8e mondial, qualifié pour le dernier carré grâce à une victoire en quatre sets, ne serait pas exempt de tout reproche. Dans des propos accordés au média danois Ekstra Bladet, Rune, étonné et en colère, s’en prend direc­te­ment à Ruud qui se serait permis de le cham­brer après sa victoire.

« Une fois dans le vestiaire, son staff vient me saluer et me féli­citer pour le match, ils sont très gentils. Mais tout d’un coup, je trouve Casper qui vient vers moi et me crie au visage, comme pour faire la fête. Je lui ai dit : ‘mais qu’est‐ce que tu fous ?’ Tu peux faire la fête et crier sur le court mais me crier au visage est un manque de respect. Il a été très anti­sportif pendant tout le match, c’est pour­quoi je n’ai pas voulu faire d’ac­co­lade ou lui parler à la fin », a accusé le 40e joueur au clas­se­ment ATP.

En confé­rence de presse, Casper Ruud a lui justifié la tension ambiante qui régnait sur le court en fin de match, en expli­quant que Holger Rune avait répondu véhé­ment à l’une de ses remarques. Ambiance.