Embarqués dans une cinquième manche sous haute tension alors qu’ils n’ont pour l’ins­tant pas livré une très grande parti­tion, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrouvent dos à dos.

Et alors que l’Espagnol vient de recoller à deux manches partout grâce notam­ment à une gros­sière erreur de L’Italien sur un smash en appa­rence très facile, Jo‐Wilfried Tsonga, sur le plateau d’Amazon, a notam­ment insisté sur ce point.

« Il y a eu beau­coup d’en­ga­ge­ments physiques sur ces deux premiers sets et ce qui a été rassu­rant c’est qu’un peu au même moment les deux joueurs ont commencé à avoir de petites alertes. Et on a pu voir dans ce quatrième set un niveau de jeu qui est presque revenu à la normale où ça joue vrai­ment bien avec de vrais échanges et pas trop de fautes directes. Et puis on a vu que Sinner perd ce set un peu bête­ment, un smash à 5–4, 30–30 qui est vrai­ment facile, il fait une erreur de 10 centi­mètres. Et là on se rend compte que pour une petite erreur de 10 centi­mètres, on perd un set. »