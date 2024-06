Une demi‐finale de Grand Chelem entre deux des meilleurs joueurs de la planète n’est pas forcé­ment syno­nyme de grand match. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner viennent d’en faire la parfaite démons­tra­tion, ce vendredi après‐midi à Roland‐Garros.

Alors que tout le monde atten­dait ce véri­table choc entre le futur numéro 1 mondial et le double lauréat en Grand Chelem, et acces­soi­re­ment entre les deux joueurs amenés à régner sur le tennis masculin mondial dans les années à venir, la rencontre a accouché d’une petite souris en termes de niveau de jeu. Heureusement, le suspense, lui, était bien au rendez‐vous.

Une rencontre déce­vante en partie à cause d’un premier set à sens unique, où l’Espagnol a mis beau­coup de temps à rentrer un tant soit peu dans son match (mené 4–0 puis battu 6–2), et des soucis physiques des deux joueurs, et notam­ment ceux de l’Italien, qui s’est fait masser à deux reprises, d’abord sur l’avant‐bras droit puis au niveau des cuisses.

Si de son côté, Carlos n’a pas eu affaire au kiné ou au médecin, la baisse signi­fi­ca­tive de la vitesse de sa première balle au service et les nombreuses plaintes auprès de sa box laissent à penser que ses douleurs à l’avant‐bras conti­nuent de le gêner.

Et si le duel semblait prendre enfin de l’en­ver­gure dans la quatrième manche, la gros­sière erreur de l’Italien sur un smash penalty, à 5–4 pour l’Espagnol et 30–15 en sa faveur, nous a rappelés que l’on assis­tait défi­ni­ti­ve­ment pas au match de l’année. Le set en poche et revi­goré autant physi­que­ment que menta­le­ment, le protégé de Juan Carlos Ferrero semblait en parfaite posi­tion pour s’of­frir sa première finale Porte d’Auteuil face à un rival à l’at­ti­tude parfois très étrange, tantôt frin­gant, tantôt claudiquant.

Et grâce notam­ment à un break précoce dans cette ultime manche, Carlos Alcaraz pouvait soulever les bras au terme d’une rencontre décousue et qui ne restera pas dans les annales du tournoi : 2–6, 6–3, 3–6, 6–4, 6–3, après 4h10 de jeu.

Pour un troi­sième sacre en Grand Chelem après l’US Open 2022 et Wimbledon 2023, il affron­tera le vain­queur de l’autre demi‐finale entre Casper Ruud et Alexander Zverev.

Et si les statis­tiques ne disent évidem­ment pas tout d’une rencontre, celle des fautes directes des deux joueurs joueurs sur l’en­semble de cette rencontre au sommet mérite quand même le coup d’oeil : 102. 58 pour Alcaraz, 44 pour Sinner.