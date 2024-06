Sorti vain­queur d’un duel excep­tionnel de 4h30 de jeu à 3h15 du matin face à Lorenzo Musetti alors qu’il était mené deux sets à un, Novak Djokovic a tenu à remer­cier chaleu­reu­se­ment le public lors de son inter­view d’après match. Un public sans qui rien n’au­rait été possible selon le Serbe.

« Jusqu’au début du quatrième set, il était le meilleur joueur sur le court et je n’avais pas de solu­tion pour contrer son jeu. Il était vrai­ment impé­né­trable sur le court. Tout ce qu’il faisait, il le faisait avec une grande qualité et j’étais vrai­ment en grande diffi­culté. Et je dois vous dire que vous méritez un grand merci parce que vous me donnez de l’énergie à 2–2, dans le quatrième set. Et à ce moment‐là, je suis devenu un joueur diffé­rent. Donc merci et encore merci beaucoup. »