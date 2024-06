Aux commen­taires jusqu’au bout de la nuit du magni­fique combat entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti au troi­sième tour de Roland‐Garros, Fabrice Santoro a savouré le moment et exprimé son émer­veille­ment à la fin du match sur Prime Video.

« 4 heures et demi d’émer­veille­ment. Des matchs, on en a tous vus des centaines. Mais en fait, je me disais : ‘qui sont ces deux athlètes au milieu de la nuit qui se battent ?’ Ce que j’ai beau­coup aimé, c’est quand Novak s’est rendu compte à deux heures du matin que le public voulaient qu’il gagne. Il a reçu au milieu de la nuit l’amour qu’il cherche et qu’il mérite depuis tant d’an­nées. Et à partir du moment où il a vu cette foule debout, il a perdu un seul jeu. À la fin du quatrième set, personne n’est parti. J’en ai des frissons »