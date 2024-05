Quand on lui a demandé en quoi cette victoire face à Murray était belle, Stan a tenu à insister sur le carac­tère excep­tionnel de ce succès joué dans des condi­tions inédites.

« C’était plein d’émo­tions, c’est sûr, on s’ap­proche de la fin. On a joué l’un contre l’autre maintes fois depuis 20 ans. C’était incroyable d’être sur le Chatrier. La séance de nuit, je n’avais jamais eu l’oc­ca­sion de le faire. Avec les fans, c’était incroyable. C’est toujours spécial pour moi de jouer en France, à Roland‐Garros. De manière géné­rale, le stade était assez plein, mais pas le prési­den­tiel, le court, oui. On était content de jouer devant les fans »