De passage en confé­rence de presse avant le début de l’US Open où il affron­tera le qualifié austra­lien Li Tu au premier tour, Carlos Alcaraz a forcé­ment été inter­rogé sur sa défaite doulou­reuse face à Novak Djokovic en finale des Jeux Olympiques de Paris après laquelle il était apparu très touché et avait même lâché quelques larmes.

« C’est l’une des finales les plus impor­tantes de ma carrière, de ma vie. Je sais que les Jeux olym­piques ont lieu tous les quatre ans, alors je ne sais pas si j’aurai une autre chance de remporter l’or. Je me battrai pour l’ob­tenir, c’est certain, aux prochains Jeux olym­piques. Mais c’était un moment diffi­cile à gérer pour moi, perdre la médaille d’or dans un match très serré où j’ai eu des oppor­tu­nités. Mais en face de moi, j’avais un très bon joueur qui se battait pour la même chose que moi, et il le méri­tait. Les jours qui ont suivi les Jeux olym­piques, j’ai réalisé que j’avais gagné la médaille d’argent, que c’était une grande réus­site pour moi et que je devais en être fier. J’essaie de conti­nuer, d’ap­prendre de ce match. Lors des prochaines finales ou des prochains matches impor­tants de ma carrière, j’agirai diffé­rem­ment ou mieux qu’aux Jeux olym­piques. Je me rends compte que c’était un moment impor­tant de ma vie. »