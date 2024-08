Alors que le contrôle anti­do­page positif de Jannik Sinner réalisé continue de faire beau­coup parler sur le circuit malgré le fait que l’Italien ait été déclaré inno­cent, Toni Nadal, dans une chro­nique écrite pour le quoti­dien espa­gnol, El Pais, a tenu à prendre la défense de l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« À quelques heures du début du quatrième Grand Chelem de l’année, l’US Open, la nouvelle la plus impor­tante reste le double contrôle positif au clos­tébol que Jannik Sinner a donné en mars dernier. Après les expli­ca­tions perti­nentes données par le joueur italien et son équipe, il est clair pour moi que la volonté du joueur trans­alpin n’était pas de commettre un crime et, encore moins, de cher­cher à tirer un quel­conque avan­tage de l’uti­li­sa­tion de substances inter­dites. Je connais suffi­sam­ment le joueur pour pouvoir affirmer sans hési­ta­tion qu’il est l’un des joueurs les plus corrects et les plus éduqués du circuit. Il me semble impen­sable qu’il puisse agir faus­se­ment en connais­sance de cause. Au sein de son équipe, il y a eu une erreur qui a été suffi­sam­ment réglée, je crois, avec la sanc­tion finan­cière imposée au joueur par la Fédération Internationale de Tennis (ITF) de 325 000 dollars (290 000 euros) et la perte de 400 points. »