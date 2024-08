Battu en 5 sets par Andrey Rublev après avoir mené deux manches à zéro (6−4, 5–7, 1–6, 2–6, 2–6), le Tricolore a livré un gros match mais a souf­fert le martyr à cause des condi­tions clima­tiques horribles.

Chez nos confrères de l’Equipe, il a clai­re­ment expliqué qu’un jour il se pour­rait bien qu’un évène­ment grave se produise sur un court.

« J’attends le jour où il va y avoir un acci­dent. On est tous des chiens de la casse sur le court, pas un joueur ne lâche quoi que ce soit, on ne réflé­chit pas, on fonce, il fait 4000 degrés et c’est dange­reux. Cette année, ils ont ralenti les balles énor­mé­ment, donc il y a des échanges plus longs, des matches plus longs. Et le temps se réduit de plus en plus entre chaque point ! Daniil (Medvedev) avait dit qu’un jour, un gars allait mourir sur le court. Mourir, je ne sais pas, mais il se passera quelque chose »