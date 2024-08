Dans une chro­nique publiée par l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a donné son avis sur la défaite surprise de Carlos Alcaraz contre Botic Van De Zandschulp dès le deuxième tour de l’US Open.

« Ce n’est pas une surprise, c’est un séisme ! Surtout dès le deuxième tour de l’US Open et sans même gagner un seul contre Van de Zandschulp, 74e mondial, qui n’avait plus battu un top 100 depuis quatre mois, ni même aligner deux victoires d’af­filée depuis dix mois. Est‐ce que l’Espagnol s’est vu trop beau, a manqué d’hu­mi­lité ? Comment se fait‐il qu’il n’ait pas su réagir ni su élever le niveau de son jeu ? Ça semble incom­pré­hen­sible, et pour­tant ça s’ex­plique. Parce que son tennis est un feu d’ar­ti­fice perma­nent qui demande une énergie folle. Et ce gamin de 21 ans a enchaîné les exploits depuis trois mois, gagnant son premier Roland‐Garros, puis Wimbledon, avant de finir en larmes après sa finale perdue aux Jeux Olympiques, a d’abord déclaré Benoît Maylin avant de livrer son point de vue.

Alcaraz est tout simple­ment exténué menta­le­ment comme on a pu le constater quand il fracassé sa raquette de frus­tra­tion pour la première fois de sa carrière contre Monfils il y a quinze jours. Comme il l’était déjà l’an dernier après une première moitié de saison où il avait atteint sept finales sur dix tour­nois. Cette défaite va lui faire mal mais n’ou­blions pas qu’il n’est sur le circuit que depuis 2021. Il apprend tout simple­ment. Et il apprend vite ! »