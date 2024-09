Récemment inter­viewé par nos confrères serbes de Sportklub, l’an­cien 4e joueur mondial et actuel entraî­neur de Cori Gauff, Brad Gilbert, s’est exprimé sur Novak Djokovic suite à sa défaite au 3e tour de l’US Open.

« Si vous m’aviez dit qu’il ne rempor­te­rait aucun titre du Grand Chelem cette année, j’au­rais été choqué. Je pensais qu’il en gagne­rait deux, peut‐être même plus. Il sera inté­res­sant de voir ce qu’il fera à l’au­tomne : s’il ne joue pas beau­coup, il tombera au clas­se­ment et il se retrou­vera dans une posi­tion légè­re­ment plus diffi­cile de ce point de vue. Je m’at­tends à ce que Novak soit candidat aux titres lors de huit prochains Grands Chelems, c’est‐à‐dire dans les deux prochaines années. »