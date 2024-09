De passage à l’US Open où il a notam­ment assisté au quart de finale entre Frances Tiafoe et Grigor Dimitrov, Roger Federer n’est pas passé inaperçu dans les allées du tournoi. Son accré­di­ta­tion non plus.

En effet, cette dernière a été dévoilée sur les réseaux sociaux et on peut dire que le Suisse a la classe.

L’accred de patron.



« Ancien Champion. 5x Champion ».



Avec la photo en costume. 😎 pic.twitter.com/BVylPqlPc0 — Tennis Legend (@TennisLegende) September 5, 2024

Muni d’un noeud papillon, Roger a un air de James Bond.