Novak Djokovic est bien arrivé à New York dans le but de remporter son 25ème titre du Grand Chelem, et conserver ses 2000 points obtenus grâce à sa victoire à l’US Open 2023.

Le Serbe a obtenu les compli­ments de tout les plus grands cham­pions actuels et passés du tennis après sa victoire aux Jeux Olympiques, et se place ainsi comme l’un des plus grand favori, si ce n’est le plus grand favori pour gagner cet US Open.

Si Laura Robson s’in­ter­ro­geait sur la moti­va­tion de Novak Djokovic pour aller cher­cher ce titre alors qu’il a désor­mais tout gagner, pour Chris Evert, la réflexion est tout autre. L’Américaine a expliqué avec le sourire que si Novak gagnait ce titre, elle l’au­to­ri­se­rait à prendre sa retraite.

« Je pense que s’il remporte son 25e tournoi majeur, je pense qu’il quit­te­rait le jeu. Je veux dire, je ne sais pas, il brise­rait cette égalité avec Margaret Court. Il a remporté les Jeux Olympiques. Il va encore devoir affronter une concur­rence très rude. Peut‐il le faire deux fois de suite, aux Jeux olym­piques et à l’US Open ? Je lui permet­trai de prendre sa retraite après cela, je dirai : ‘Ok, tu as la permis­sion de prendre ta retraite de tout le monde’. Ce serait épique s’il pouvait faire ça. Mais c’est une personne très motivée, plus que quiconque que j’aie jamais vu. »