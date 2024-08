Les critiques envers Sinner et les orga­ni­sa­tions qui ont faci­lité le trai­te­ment de son affaire sont nombreuses depuis qu’elle a été rendue publique hier.

Certains joueurs plus méconnus du grand public et qui cravachent toute l’année tels que Vasek Pospisil et Laurent Lokoli sont frus­trés de voir le numéro un mondial être blanchi en à peine quelques mois.

Mais Sinner peut aussi compter sur quelques soutiens de taille, et notam­ment Angelo Binaghi, le président de fédé­ra­tion Italienne de tennis, qui a remballé les personnes criti­quant le numéro un mondial.

« Les critiques des collègues à l’égard de Sinner ? Elles venaient des plus idiots et des plus frus­trés, ceux qui dispo­saient de plus de moyens tech­niques que Jannik pour devenir numéro un mondial et qui, au contraire, ont lamen­ta­ble­ment échoué. Étant frustré, il est normal qu’ils fassent des commen­taires veni­meux, cela aurait été une chose très diffé­rente de les entendre de la part de Nadal, Djokovic, Medvedev. Des gens de profon­deur humaine diffé­rente. Cela s’est très bien passé pour nous, même si nous avons eu une sacrée frayeur. Mais Sinner en sortira plus fort qu’avant. »