A 36 ans, Djokovic est encore au plus haut niveau et ne semble pas baisser en inten­sité. Les finales de Cincinnati et de Wimbledon en témoignent. Alcaraz semble être actuel­le­ment le seul à pouvoir riva­liser avec le Serbe. Jimmy Connors s’est étonné, lors du dernier épisode de son podcast « Advantage Connors », que des joueurs plus jeunes tels que Zverev ou Tsitsipas ne soient pas en mesure d’offrir un spec­tacle aussi passion­nant que Djokovic à son âge :

« Où sont Zverev et Tsitsipas ? Ce qui est éton­nant c’est qu’il faille un homme de 36 ans, Djokovic, pour que le spec­tacle soit incroyable. J’espère qu’il pourra jouer jusqu’à 40 ans à ce niveau. Djokovic permet de créer de l’intérêt pour les jeunes joueurs à venir. »