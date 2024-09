Diminué et contraint à l’abandon lors­qu’il était mené 3–6, 7–6(5), 3–6, 1–4 par Frances Tiafoe en quarts de finale de l’US Open, Grigor Dimitrov n’a pas caché son immense décep­tion en confé­rence de presse.

« C’est le deuxième Grand Chelem d’af­filée où j’aban­donne, alors, que puis‐je dire ? Je pense que j’ai suffi­sam­ment d’ex­pé­rience pour savoir qu’il est inutile de conti­nuer, et je pense que c’est aussi simple que cela. Est‐ce que j’aime le faire ? Non, mais c’est comme ça. C’est une véri­table accu­mu­la­tion, et je pense que pour le moment, la pilule n’est pas facile à avaler »