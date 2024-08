A l’issue de sa cinglante défaire au premier tour, Caroline Garcia a été vive­ment agressée par des messages haineux sur les réseaux. Messages de parieurs ayant forcé­ment perdu un peu d’argent suite à sa contre‐performance. La Lyonnais plus qu’a­gacée a donc posté un message pour se plaindre de cette situa­tion stressante.

Interrogé sur ce sujet, l’Américain Frances Tiafoe a apporté une vraie réponse à la Française sur l’at­ti­tude à avoir pour éviter d’en faire « trop » et d’être atteint par ces attaques ridicules.

« Je comprends. ce que dit Caroline Garcia. Après les gens disent des conne­ries bizarres – pardon – des trucs bizarres. C’est juste fou. Vous avez des gars qui travaillent toute leur vie pour essayer de concourir au plus haut niveau. Vous ne connaissez pas la situa­tion des gens, ce qu’ils traversent, comment cela les affecte. Mais je pense que la chose la plus impor­tante que je voudrais dire aux joueurs et aux autres collègues, hommes et femmes, c’est que ces gens vont suivre votre vie quoi qu’il arrive. Alors ne baissez pas la tête. Ils suivent votre vie mais vous ne devez pas vous soucier de ce qu’ils font car ils vont conti­nuer. Ne laissez pas votre humeur empirer à cause de l’opi­nion de personnes que vous ne connaissez pas ou dont l’opi­nion ne vous inté­resse pas, par exemple, qui vous mettent dans le cani­veau. Personnellement, je m’en fiche, ça ne me dérange pas, mais je comprends pour­quoi les gens sont dérangés »