« Le circuit féminin a parfois été criti­quée pour son manque de régu­la­rité », a fait remar­quer un jour­na­liste à Ons Jabeur en confé­rence de presse. Cette année, Iga Swiatek est une numéro 1 mondiale domi­nante et la Tunisienne va disputer à l’US Open ce samedi sa deuxième finale de Grand Chelem de suite. Cette dernière a partagé son avis sur ce sujet.

« Oui, je pense que nous essayons simple­ment de gérer et d’ap­prendre à être de plus en plus régu­lières. C’est diffi­cile de jouer beau­coup de tour­nois. Pour parler de la diffé­rence entre les hommes et les femmes, ils avaient Federer, Djokovic et Nadal. Avant, nous avions juste Serena, vous savez. Serena ne pouvait pas jouer tous les tour­nois, et elle était assez régu­lière. Cela a vrai­ment inspiré beau­coup de joueuses. Je pense que main­te­nant nous allons voir plus de joueuses monter. C’est mieux pour nous d’être régu­lières et de faire de bons résul­tats. C’est ce que nous essayons de faire. Iga nous a inspirés avec sa série de victoires, et nous allons conti­nuer à nous battre. Honnêtement, j’adore le fait que chaque joueuse se batte chaque semaine en essayant de faire de son mieux. »