Même quand il soulève un trophée aussi impor­tant que celui de l’US Open, on ne peut pas dire que Jannik Sinner soit très enthou­siaste en confé­rence de presse. Difficile même de sélec­tionner des propos où l’on sent un peu l’Italien sur un nuage. Est‐ce du à l’af­faire qui a précédé le tournoi, c’est fort possible.

Interrogé au sujet de son succès et plus géné­ra­le­ment de la fin du Big3, Jannik a osé une petite analyse :

« C’est un peu diffé­rent, c’est sûr. C’est quelque chose de nouveau, mais c’est aussi agréable à voir. C’est agréable de voir de nouveaux cham­pions. C’est agréable de voir de nouvelles riva­lités. J’aurai toujours des joueurs qui vont me rendre meilleur, parce qu’il y aura des moments où ils me battront. Il faut alors essayer de trouver un moyen de gagner contre certains joueurs. Et puis aujourd’hui, on a vu que tout n’était pas parfait. J’aurais pu servir un peu mieux, mais ça me fait réaliser que le travail ne s’ar­rête jamais. C’est toujours un travail continu, et au final, si tu veux être un meilleur joueur, tu dois toujours travailler, et tu dois avoir ces routines quoti­diennes, accepter les moments diffi­ciles sur le court. Je pense que c’est une bonne chose pour le sport d’avoir de nouveaux champions »