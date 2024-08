L’énorme erreur d’ar­bi­trage sur la balle de match de Jack Draper contre Felix Auger‐Aliassime à Cincinnati a fait énor­mé­ment jaser. En confé­rence de presse avant le début de l’US Open (26 août au 8 septembre), la deuxième joueuse mondiale a plaidé en faveur d’un système de révi­sion vidéo.

« J’ai vu ces déci­sions diffi­ciles… c’est vrai­ment injuste pour certains joueurs. Certains joueurs se sont demandés pour­quoi nous ne pouvions pas les véri­fier à l’aide de la vidéo. Préférez‐vous laisser les arbitres de chaise se débrouiller comme ils l’ont fait jusqu’à présent ? Je pense que c’est vrai­ment impor­tant que nous ayons ce système. Je pense que c’est vrai­ment injuste pour certains joueurs de ne pas pouvoir revoir les déci­sions de l’ar­bitre. Et aussi, pour les arbitres, vous pouvez comprendre que le tennis s’est beau­coup amélioré et qu’il est plus rapide, il n’est pas facile d’être sur la chaise. Je pense donc que ces examens seront utiles et sains pour tout le monde. Je pense donc que c’est une bonne chose. »