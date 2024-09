Présent cette semaine à Malaga pour parti­ciper aux phases de groupe de la Coupe Davis avec l’Italie, Matteo Berrettini, de passage en confé­rence de presse, a forcé­ment été inter­rogé sur son compa­triote, Jannik Sinner, qui vient de remporter un deuxième titre du Grand Chelem à l’US Open.

« Le leader de ce nouveau mouve­ment du tennis italien est Jannik, qui vient de remporter un nouveau Grand Chelem. Il est numéro un mondial, je ne sais pas combien de milliers de points il a de plus que le deuxième. Au mois de juillet, on m’a demandé qui allait gagner l’US Open. J’avais répondu : ‘Jannik Sinner’. Parce qu’ob­jec­ti­ve­ment, quand il entre dans un tournoi, il est natu­rel­le­ment le favori. Il est impres­sion­nant, nous essayons de le suivre, de faire de notre mieux. Être ici avec tous les jeunes, de Musetti à Cobolli, que j’ai vus presque naître, c’est vrai­ment agréable et exci­tant. C’est grâce à eux que je suis à nouveau ici, ce que j’ai vécu l’année dernière m’a donné une grande énergie pour revenir. »