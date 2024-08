Après avoir posté un joli message pour le dernier match en Grand Chelem de Dominic Thiem (battu dès le premier tour de l’US Open par Ben Shelton) et sa future retraite qui inter­viendra en octobre prochain sur le tournoi de Vienne, Novak Djokovic a été inter­rogé sur le lauréat de l’édi­tion 2020 en confé­rence de presse.

Et natu­rel­le­ment, le Serbe a évoqué la terrible bles­sure au poignet dont l’Autrichien a été victime en 2021.

« Il s’est telle­ment investi au fil des ans et je pense qu’il a été un excellent exemple pour de nombreux joueurs qui voient ce qui se passe, pour ainsi dire, en coulisses. Il fait toujours des efforts supplé­men­taires, et la téna­cité et l’in­ten­sité qu’il met sur le terrain et en dehors dans tout ce qu’il fait sont vrai­ment remar­quables. Il est vrai­ment regret­table qu’un joueur de son calibre, qui était presque au sommet du monde et qui a été un joueur du top 3 ou du top 5 pendant des années, soit victime d’une bles­sure au poignet qui l’a vrai­ment mis en diffi­culté. Il n’a plus jamais été le même joueur après cela. C’est dommage. Mais, encore une fois, je pense que lors­qu’il tirera un trait, il pourra certai­ne­ment être heureux de ce qu’il a accompli, et on se souviendra de lui. »