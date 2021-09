Révélée aux yeux du grand public lors de Wimbledon en juillet dernier, Emma Raducanu avait été contrainte à l’abandon en huitièmes de finale à cause d’un trop grand stress lié à la pres­sion qui l’en­tou­rait. Deux mois plus, elle remporte l’US Open en sortant des quali­fi­ca­tions et sans perdre le moindre set. Un parcours tota­le­ment fou que la Britannique a tenté de ratio­na­liser en confé­rence de presse.

« Non, je ne l’au­rais pas cru du tout si vous m’aviez dit avant le tournoi que j’al­lais remporter le trophée sans perdre un seul set, car au début des courts sur gazon, je sortais tout juste de mes examens. J’avais trois semaines pour m’en­traîner avant mon premier tournoi. Oui, j’ai juste construit chaque match, chaque victoire. Je pense que Wimbledon a été une expé­rience incroyable. Quatrième tour, deuxième semaine, je ne pouvais pas y croire. J’ai pensé, quelle grande réus­site ! Mais j’avais encore faim. J’ai travaillé dur après le gazon. Je n’ai pas eu beau­coup de temps libre. Avec chaque match, chaque tournoi et chaque semaine, je pense que j’ai vrai­ment gagné en confiance, en termes de jeu, en termes de frappe de balle. Tout s’est mis en place. »