S’il a été éliminé en huitièmes de finale en simple lors des Jeux Olympiques de Paris, Taylor Fritz a ramené une médaille de bronze aux Etats‐Unis avec Tommy Paul en double. Et à l’en­tendre parler en confé­rence de presse après sa victoire contre Ugo Carabelli (7−5, 6–1, 6–2) au premier tour de l’US Open, le 12e mondial préfère presque le bronze à l’argent.

« On m’a dit que, statis­ti­que­ment, les médaillés de bronze sont plus heureux que les médaillés d’argent. (Rires). Oui, mais j’au­rais aimé avoir une chance de remporter l’or avec Tommy. Nous jouions vrai­ment bien. Mais, oui, nous étions assez contra­riés après la défaite en demi‐finale, et tout de suite, je lui ai dit : ‘si nous sommes contra­riés main­te­nant, à quel point allons‐nous nous sentir mal si nous ne reve­nons pas et ne gagnons pas la médaille de bronze ? Faisons en sorte de nous concen­trer et de gagner la prochaine fois (en souriant).’ »