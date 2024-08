Alors qu’il pensait peut‐être affronter Novak Djokovic en huitièmes de finale de l’US Open, Frances Tiafoe se retrou­vera fina­le­ment en face d’Alexei Popyrin pour une place en quarts.

En confé­rence de presse après sa victoire en cinq sets contre Ben Shelton, l’Américain s’est exprimé sur la venue de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem à New York, moins d’un mois après son titre olympique.

« Pour être honnête avec vous, c’est incroyable qu’il soit venu ici. Si j’avais remporté une médaille d’or et fait tout ce qu’il a fait avant, je serais resté en Serbie à me détendre, à boire comme un fou. C’est pour ça qu’il est qui il est, non ? Et il est drôle. Lui et moi faisons des blagues tout le temps. J’aime vrai­ment ce mec. Et à 37 ans, tu veux revenir ici ? C’est de la folie. »