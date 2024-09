Avant la finale de l’US Open de ce dimanche (22h, heure fran­çaise), qui oppo­sera le numéro 1 mondial Jannik Sinner à l’Américain Taylor Fritz, Mats Wilander a comparé l’Italien aux légendes Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Il est si bon quand il a le contrôle de l’échange. Pendant 10, 15, 20 ans, les membres du Big 3 se distin­guaient quand ils dictaient en coup droit : ils ne faisaient pas d’er­reur. Pour Jannik, c’est pareil, il fait faire l’essuie‐glaces en fond de court à ses adver­saires et il ne perd plus ces points. Il arrive en revanche à Carlos Alcaraz de faire des fautes dans cette situa­tion, mais chez Jannik, on ne voit pas ça. Il est si régu­lier quand il est agressif », a analysé le septuple lauréat en Grand Chelem au micro d’Eurosport.