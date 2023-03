À l’issue de sa défaite en huitièmes de finale du tournoi d’Acapulco face au Japonais Taro Daniel ce jeudi, Casper Ruud, lors de sa confé­rence de presse d’après match, a divulgué une infor­ma­tion qui aurait norma­le­ment dû rester confidentielle.

En effet, alors qu’il était en train d’ex­pli­quer qu’il avait hâte de revenir au Mexique, le Norvégien a sans le vouloir annoncé un chan­ge­ment de calen­drier prévu en 2024.

« Je sens un bon climat ici au Mexique qui me donne envie de revenir, c’est sûr, et on verra ce que sera le calen­drier l’année prochaine. Si je ne me trompe pas, Los Cabos aura lieu la semaine avant ou après Acapulco. Je pour­rais même jouer les deux, nous verrons », a déclaré Ruud avant de prendre conscience de sa gaffe. « Ai‐je dit quelque chose de mal ? À propos de Los Cabos ? Ah ok, désolé. Maintenant vous savez », a‑t‐il conclu avant de se lever le sourire aux lèvres.

« Faute avouée est à moitié pardonnée », comme l’on dit…