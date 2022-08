Le nouveau plongeon à la Becker de Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas devient un habitué des volées‐plongeons comme l’était Boris Becker à son époque et à une autre échelle. On se souvient de celles à Wimbledon il y a quelques années et à Monte‐Carlo en avril dernier. C’était déjà contre Diego Schwartzman.

Ce jeudi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, le Grec a réci­divé sur dur avec une récep­tion parfaite, et une balle magni­fi­que­ment déposée de l’autre côté du filet, ne lais­sant aucune chance à l’Argentin.

Du grand art !

Le Grec affron­tera John Isner en quarts de finale ce vendredi.