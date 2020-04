La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Retour en mai 2011 lorsque Roger Federer et Rafael Nadal se retrouvent en demi-finale du Masters 1000 de Madrid. Au moment où l’Espagnol sert pour le match dans le troisième set, le Suisse se procure une balle de debreak après cette amortie délicieuse. Un régal insuffisant pour le Bâlois qui s’inclinera finalement 5-7, 6-1, 6-3.