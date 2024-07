Officiellement en couple avec la joueuse russe, Anna Kalinskaya, actuelle 18e joueuse mondiale, Jannik Sinner semble plus épanoui que jamais même s’il s’est incliné en cinq sets face à Daniil Medvedev en quarts de finale de Wimbledon.

Mais alors que certaines mauvaises langues en Italie estiment que cette rela­tion pour­rait avoir une mauvaise influences sur ses perfor­mances, la légende Adriano Panatta a tenu à défendre avec vigueur son jeune compatriote.

« Si un joueur de tennis fait l’amour avec une autre joueuse, cela ne fait pas de mal et n’af­fecte abso­lu­ment pas les résul­tats. Mais les gens parlent parce qu’ils ne savent pas de quoi ils parent. Sinner a une rela­tion avec une belle fille qui fait le même travail que lui, c’est une rela­tion très agréable, je ne pense pas que cela blesse qui que ce soit. Sa rela­tion avec Kalinskaya a‑t‐elle pu avoir une influence sur ses perfor­mances ? C’est de la foutaise. Sinner est un grand cham­pion, mais on ne s’at­tend pas à ce qu’il gagne tout. Les joueurs de tennis sont des gens très normaux, ce sont leurs fragi­lités qui les rendent fasci­nants. La perfec­tion est ennuyeuse. Sinner est un joueur qui perd très peu aujourd’hui et qui ne le fait que face à des joueurs du top 5 mondial. On peut être bon ou mauvais, on peut jouer bien ou mal. Il peut arriver que quelque chose n’aille pas physi­que­ment ou psycho­lo­gi­que­ment, c’est normal. »