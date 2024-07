Fortement perturbée par la pluie, cette édition 2024 de Wimbledon remet une fois plus au centre des débats la ques­tion de l’équité entre les joueurs évoluant toujours sur un des deux courts prin­ci­paux, et donc munis d’un toit, et ceux jouant sur les courts annexes.

Alors qu’il a joué pas moins de 15 sets sur ses trois premiers matchs, Ben Shelton, opposé ce dimanche le court numéro 1 face au numéro 1 mondial, Jannik Sinner, a été programmé en deuxième rota­tion. Une program­ma­tion qui n’a pas plu à notre confrère Benoît Maylin, esti­mant que l’Américain était désavantagé.

😡 Et ça choque personne le faux duel Shelton – Sinner ? Entre un joueur lessivé par ces matchs morcelés par la pluie et un autre qui joue peinard sans inter­rup­tion et toujours à l’heure sous les toits fermés en perma­nence de Wimbledon !

Elle est où l’équité?!

Merci la télé.

Nul. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) July 7, 2024

« Et ça choque personne le faux duel Shelton – Sinner ? Entre un joueur lessivé par ces matchs morcelés par la pluie et un autre qui joue peinard sans inter­rup­tion et toujours à l’heure sous les toits fermés en perma­nence de Wimbledon ! Elle est où l’équité?! Merci la télé. Nul. »