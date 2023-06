Alors que la Canadienne a malheu­reu­se­ment perdu au premier tour des quali­fi­ca­tions de Wimbledon, une suite de ses déboires notam­ment liée à sa bles­sure à l’épaule qui l’a tenu à l’écart des terrains pendant 17 mois entre 2021 et 2022, elle a pu répondre à quelles ques­tions sur la manière dont elle envi­sage la suite de sa carrière.

L’ancienne 5e mondiale, qui avait en 2014 atteint la finale du tournoi londo­nien, a subi moult décon­ve­nues depuis cette période, percluse par les bles­sures à répé­ti­tions et la diffi­culté à retrouver son niveau de confiance.

Des obstacles qu’elle ne consi­dère pas comme insur­mon­tables, elle qui compte bien revenir à son meilleur niveau. Elle a aujourd’hui un regard nouveau sur sa carrière, et elle chérit toujours autant les grands moments et matchs qu’elle a pu disputé dans le passé.

« Dans une carrière, tout le monde a des hauts et des bas. Je veux dire, Andy Murray joue des tour­nois Challengers et il en gagne, tant mieux pour lui ! C’est naturel, d’une certaine façon. Quand vous obtenez de bons résul­tats, vous devez les chérir, parce que ça ne veut pas dire que cela va se repro­duire. Après ma chirurgie, je me suis dit que je voulais arrêter selon mes propres termes et pas à cause de ma bles­sure. Maintenant que je suis en meilleure santé, je me suis dit que j’allais tout donner pour être une profes­sion­nelle de tennis, parce que c’est ce que j’aime faire. »