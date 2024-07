Auteur d’un début de saison 2024 sans relief mis à part une finale (perdue) sur l’ATP 250 de Houston, Frances Tiafoe a perdu de sa superbe après une belle saison 2023 (deux titres) où il atteint la 10e place mondiale.

Et après s’être fait violence pour venir à bout de l’Italien Arnaldi alors qu’il était mené deux sets à zéro au premier tour de Wimbledon ce lundi (6−7, 2–6, 6–1, 6–3, 6–3), l’Américain a fait son auto­cri­tique en confé­rence de presse.

« L’année dernière, j’étais dans le top 10 mondial et cette année, je suis à peine tête de série à Wimbledon. J’ai perdu contre des clowns. Je déteste dire ça, mais je suis honnête. J’ai pris mon jeu pour acquis et je me suis un peu reposé sur mes lauriers. Vous arrêtez de vous amuser et vous vous retrouvez dans une posi­tion bizarre. Vous oubliez alors ce que vous faisiez pour gagner. Vous commencez à douter de vous, mais c’est le jeu. Tout ne se passe pas toujours comme sur des roulettes. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, que vous essayiez de trouver avec de petites victoires. Ou alors vous conti­nuez à vous apitoyer sur votre sort et à jouer les victimes, c’est là que les choses s’as­som­brissent de plus en plus. »

Et si l’on suit le raison­ne­ment « honnête » de l’Américain, ce dernier a perdu a perdu à 14 reprises depuis le début de l’année. Voici donc la liste des poten­tiels « clowns » : Machac, Giron, Paul, Koepfer (deux fois), Tsitsipas, O’Connell, Shelton, Cachin, Coria, Rinderknech, Shapovalov, Draper et Hijikata.