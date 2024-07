Sur ce coup‐là, Daniil Medvedev risque de ne pas mettre tout le monde d’accord.

De passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Kovacevic au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–4, 6–2), le Russe, inter­rogé sur le format parti­cu­lier des matchs en Grand Chelem, a affiché sa préfé­rence pour les matchs au meilleur des trois sets.

« J’ai toujours dit que je compre­nais parfai­te­ment ce format et je pense que c’est très spec­ta­cu­laire et bon. Si vous me demandez mon avis, je préfé­re­rais jouer au meilleur des trois sets plutôt qu’au meilleur des cinq. C’est juste mon opinion person­nelle. Je n’ai même pas d’ex­pli­ca­tion valable pour cela. C’est juste comme ça que je le veux. Mais ce qui est vrai, c’est que cela rend les choses beau­coup plus intenses menta­le­ment et physi­que­ment. L’Open d’Australie que j’ai disputé cette année a été un souvenir assez spécial en raison des matchs en 5 sets que j’ai remportés. »