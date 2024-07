Dans des propos rapportés par L’Equipe, Gaël Monfils a évoqué son duel à venir au deuxième tour de Wimbledon contre Stan Wawrinka, avec qui il entre­tient une rela­tion particulière.

« C’est cool de jouer ‘Stan the man’. C’est mon pote, mais plus que ça. Il sait que j’ai beau­coup d’ad­mi­ra­tion pour lui. Il m’a beau­coup aidé sur pas mal de choses. Quoi qu’il arrive, je sais que je vais prendre du plaisir. Il sait qu’on va rigoler. Je ne l’ai jamais joué sur gazon. Est‐ce qu’on arrive à se surprendre ? Oui et non. Ça sera à celui qui y arri­vera un peu pour déséqui­li­brer l’autre. À moi de varier sur des choix, mais lui le fera aussi… Quand on joue des potes avec qui on s’en­traîne beau­coup, ça se joue à quelques choix différents. »

A noter que les deux amis ont remporté chacun trois matchs lors de leurs six confron­ta­tions sur le circuit principal.