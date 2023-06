Cette édition de Wimbledon 2023 vient encore de perdre une nouvelle joueuse dans la course au titre avec le forfait de l’Australienne Ajla Tomljanovic, qui n’a pas pu jouer un match en 2023.

L’Australienne espé­rait être prête pour Wimbledon mais elle a décidé de renoncer au tournoi londo­nien à cause de son genou qui la tracasse depuis le début de l’année et qui l’avait déjà forcée à faire forfait à l’Open d’Australie plus tôt dans le calendrier.

« Après avoir vécu des émotions et des souve­nirs parti­cu­liers à Wimbledon ces dernières années, j’avais de grands espoirs de revenir ici cette année. Malheureusement, mon genou demande encore un peu de temps avant que je puisse avoir plei­ne­ment confiance en lui pour jouer au plus haut niveau. J’avais vrai­ment hâte de revenir sur le terrain, mais cette année, Wimbledon est arrivé un peu plus tôt que ce à quoi je m’at­ten­dais. Je sais que l’at­tente en vaudra la peine et j’ai déjà hâte d’être à l’année prochaine. »

Pour rappel, Tomljanovic avait atteint les quarts de finale des deux dernières éditions et s’était inclinée les deux fois contre la future gagnante du tournoi (Barty en 2021 et Rybakina en 2022).