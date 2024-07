Depuis Wimbledon, Holger Rune a fait quelques confi­dences au Telegraph. Il s’est notam­ment exprimé sur son carac­tère bien trempé en dévoi­lant sa prin­ci­pale source d’inspiration.

« Je ne pense pas que j’aurai un jour un compor­te­ment à la Roger Federer sur le court, parce que ce n’est pas dans mon carac­tère d’être plus discret. Je pense que Sinner s’en rapproche davan­tage. Je suis jeune et j’ap­prends encore. Il est impor­tant d’es­sayer de prendre ce qu’il y a de mieux chez chaque joueur et si je pouvais prendre l’at­ti­tude de quel­qu’un, je pren­drais celle de Rafa. Je pense que Rafa est un excellent exemple de quel­qu’un qui montre beau­coup d’émo­tions, mais beau­coup de bonnes émotions sur le court. C’est une grande source d’inspiration. »